◇パ・リーグロッテ８―５楽天（2026年6月19日ZOZOマリン）ロッテ・サブロー監督（50）は「相手ピッチャーに球数放らせて見極めてちゃんと塁を埋めて、で愛斗の一発とこれ以上ない結果ですね」と愛斗の勝ち越し1号満塁弾を振り返った。投げては八木が同点の5回から2イニングを無安打無失点で流れを変えた。指揮官は中継ぎのみで6勝目の右腕について「八木はいつも流れを引き寄せてくれるんで、凄い貴重なピッチャー」と