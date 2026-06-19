LittleGleeMonsterが19日、東京・新宿の歌舞伎町シネシティ広場でフリーライブを行った。3000人の前で、TBS日曜劇場「GIFT」の挿入歌で最新曲の「一輪」や代表曲「世界はあなたに笑いかけている」など6曲を歌唱した。ライブの締めくくりは、関係者とサポーターの寄せ書きを背に、昨シーズンからJリーグ応援ソングとなっている「ForDecades」を披露。かれん（28）は「いろいろな出会いがあってうれしかった」と応援ソン