オランダを訪問中の天皇皇后両陛下。陛下は、かつて上皇ご夫妻との交流が話題となった大学を訪ねられました。■両陛下、ヨーロッパ最大の小児がんセンター視察日本時間19日午後5時半ごろ、ヨーロッパ最大の小児がんセンターを視察された、天皇皇后両陛下。オランダ訪問最後の公式行事です。18日、陛下はオランダで絵画をご覧になりました。日本でもたびたび展示されている、フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」です。陛下は以前