新日本プロレス１９日の長野・茅野大会で、ＩＷＧＰヘビー級王者の辻陽太（３２）が真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」（７月１１日、米シカゴで開幕）へ怪気炎をあげた。辻は１４日大阪城ホール大会でカラム・ニューマンを撃破し、王座奪回に成功。新シリーズ開幕戦となったこの日は、「ＵｎｂｏｕｎｄＣｏ．」の鷹木信悟＆永井大貴と組んで、ＨＥＮＲＥ＆グレート―Ｏ―カーン＆ゼイン・ジェイと６人タッグ戦で対戦した。