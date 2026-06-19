広島は１９日、リーグ戦再開の初戦となったヤクルト戦（神宮）に２―９で完敗し、２連敗で借金は今季ワーストタイの１４となった。今季初勝利を目指した先発ターノックが、味方内野陣の拙守から崩れた。両軍無得点の４回、先頭オスナに左翼越え二塁打、古賀の犠打が三塁内野安打となり、無死一、三塁とピンチに背負う。さらにここから遊撃・小園の野選や、三塁・坂倉の悪送球など、ピンチの場面で痛いミスが相次ぎ、この回４