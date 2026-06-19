グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。6月13日（土）の放送には、櫻坂46・浅井恋乃未さんが登場！ 6月10日（水）にリリースされたダブルAサイドシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」について伺いました。（左から）潮紗理菜、浅井恋乃未さん、遠山大輔◆加入から1年、怒涛の活動を振り返る潮：浅井恋乃未さんは