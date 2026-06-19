６人組女性ボーカルグループ「ＬｉｔｔｌｅＧｌｅｅＭｏｎｓｔｅｒ」が１９日、東京・新宿の歌舞伎町シネシティ広場で自身最大規模のフリーライブを行った。持ち前の美声で訪れた観客を魅了し、会場は熱狂に包まれた。過去には、ＫｉｎｇＧｎｕやアイナ・ジ・エンド、郷ひろみら多数の大物アーティストも同所でフリーライブなどを実施。直近では、６日にＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥがサプライズでゲリラライブを開催し、話