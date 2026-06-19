◆パ・リーグオリックス―西武（１９日・京セラＤ）西武のドラ２守護神・岩城颯空（はくあ）投手＝中大＝が登板２試合連続で同点弾を浴びた。１点リードの９回から６番手として登板。１死から太田に右翼席へ同点ソロを浴びた。岩城は前回登板の１０日・広島戦（ベルーナＤ）の２点リードの９回にも、２死一塁から代打・モンテロに同点２ランを浴びていた。その後は休養のため登板機会がなく、中９日での登板だった。