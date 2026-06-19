◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト９―２広島（１９日・神宮）“開幕投手”の意地があった。リーグ戦初戦の先発を任されたヤクルト・吉村は意気に感じてマウンドに上がった。「スタートよく切れるように、初回から頑張りました」。最速１５２キロの速球が走り、カットボールも切れた。６回まで被安打２、無四球、無失点。７回ファビアンに左越え２ランを浴びたが、試合を作って４勝目を挙げた。体調を崩しやすい６月。睡眠時は長