仕事を突然やめた、友達とも会わなくなった--一つ一つは小さなことかもしれないけれど、重なると怖いですよね…。完璧な夫を演じながら、気づかないうちに妻を孤立させていく様子は、読んでいて胸がざわざわします。主人公が覚えた違和感が、やがて大きな波紋を呼ぶことになりそうな予感しかしません。>>【まんが】完璧夫と結婚したはずなのに(ウーマンエキサイト編集部)