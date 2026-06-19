俳優の舘ひろしさん（76）が18日、自身が主演をする映画『免許返納!?』（6月19日全国公開配給：東映）の公開前夜祭に登場。恥ずかしさを感じたエピソードを披露しました。本作は、舘さん演じる映画スター・南条弘が免許返納を巡る騒動に巻き込まれるコメディー作品です。南条弘のマネージャー・川奈舞を演じるのは西野七瀬さん（32）。劇中の名コンビぶりについて話を振られると舘さんは「とにかく僕は西野さんが生命線だと思っ