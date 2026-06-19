秋篠宮家の次女・佳子さまは、日本とベルギーの国交160周年を記念したダンス公演を鑑賞されました。19日午後7時半頃、佳子さまは、さいたま市の劇場に足を運ばれました。この公演は、日本とベルギーの国交160周年を記念したもので去年、高松宮殿下記念世界文化賞を受賞したベルギーのアンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケルさんが率いるダンスカンパニーらがコンテンポラリーダンスを披露しました。ダンス経験がある佳子さまはおよ