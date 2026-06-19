ステーキレストランの「ステーキのどん」では、2026年6月19日から22日までの4日間限定で、父の日特別企画「肉マシ祭り！！」を開催しています。人気ステーキが50g増量！期間中は、対象メニューを注文する際にクーポン番号を入力すると、価格はそのままでお肉が50g増量になります。対象メニューは下記の通り。・リブロインステーキ 230g→280g（4378円）。・激アツステーキ 180g→230g（2519円）。・激アツステーキ 280g→330g（328