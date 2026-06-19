Anthropicが6月9日（現地時間）に一般ユーザー向けに公開した最新AIモデル「Claude Fable 5」が、大きな注目を集めている。高い性能から「Claude史上最強モデル」とも評される一方、公開からわずか3日で利用停止となったためだ。 （関連：【画像】最強AIモデル『Claude Fable 5』はなぜ3日で停止されたのか） ChatGPTのライバルとしても語られるClaudeシリーズで何が起きたのか。これまでの経緯を整理する