フジテレビアナウンサー・宮司愛海のPodcast『すみません、今まで黙ってたんですけど…』が、書籍となって7月24日に双葉社より発売される。 【画像】宮司愛海の素顔が見れる？ 本書は、宮司が等身大の本音トークを展開するPodcast「宮司愛海のすみません、今まで黙ってたんですけど…」のこれまでの配信からの厳選トークに加え、作家・阿川佐和子との特別対談、収録風景やフジテレビでの日常をとらえた撮