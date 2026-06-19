【その他の画像・動画等を元記事で観る】 PEOPLE 1が書き下ろした新曲「生活」を使用した、MAPPA制作による「MAPPA 15th Anniversary Movie」が6月19日に行われた『MAPPA15周年記念 ラインナップ発表会』にて公開された。 ■人との繋がりや大切な存在への想いを映し出す美しいアニメーション映像 同映像は、同じ時代を生きる人々の営みや、それぞれが自らの手で人生を選択しながら前へ進んでいく姿に思いを馳せ、聴く