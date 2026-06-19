【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Little Glee Monsterが6月19日、新宿・東急歌舞伎町タワー前 シネシティ広場にて自身最大規模のフリーライブを開催した。 ■「新宿、元気かーっ！」（ミカ） ミカ・結海・miyouが加入直後の2022年11月以来約3年半ぶりに実施されるも、MAYU、結海は体調不良によって欠席。かれん、アサヒ、ミカ、miyouの4人でステージに臨むこととなった。 定刻になると、