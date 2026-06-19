19日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比540円高の7万2160円と急騰。日経平均株価の現物終値7万1250.06円に対しては909.94円高。出来高は4565枚となっている。 TOPIX先物期近は4094ポイントと前日比25.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は49.04ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 72160