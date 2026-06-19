クリームチーズの可能性は無限大。アレンジ次第で、デザートにもおかずにもおつまみにもなる万能食材です。今回注目するのは「クリームチーズ×おにぎり」の組み合わせ。なんといま、巷のおにぎり専門店にクリームチーズのKiri（キリ）とコラボしたおにぎりが登場しているんだってッ!!【どんなコラボ？】チーズとおにぎりの組み合わせって、意外に思えるけれど実はそうでもない。近年では専門店が増加するなど、おにぎりの人気が加