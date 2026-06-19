6月20日の関東の天気を日比麻音子キャスター、森田正光気象予報士がお伝えします。・関東北部 今夜は局地的な雷雨に注意・着々と夏へ きょうから日の入り7時台・あすあさって お出かけは何時でも傘！・今季3回目 “オホ高”で気温上がらず・週間予報 関東晴れマークなし！