歌手の浜崎あゆみ（47）が19日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。東海道新幹線の運転見合わせの影響で、急きょ車で愛知・名古屋に移動することを明かした。この日、午後5時半過ぎに浜松駅で線路内に人が立ち入った影響で、東海道新幹線の全線で運転を見合わせとなった。午後8時48分に順次運転を再開したことが発表された。20日に愛知でのツアー公演を控える浜崎は「東京で足止めなってます、、待ってくれてるTAの