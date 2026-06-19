食卓に欠かせないお肉。牛肉や『家計の頼みの綱』として人気の鶏肉も過去最高値となっています。値段が上がる背景の一つには、私たちの節約行動もありました。【写真を見る】牛肉・豚肉・鶏肉の価格を比較してみると…一番安いはずの鶏肉までなぜ値上がり?背景にある「代替需要」とは南波雅俊キャスター:精肉売場を訪れ、以前より高くなったと感じる方もいるのではないでしょうか。農水省の調査によると牛肉・豚肉・鶏肉の価格が上