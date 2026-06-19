【北京＝吉永亜希子】中国の一部の国有旅行会社が、日本への団体旅行募集を再開したことが１９日、わかった。日中関係の急速な冷え込みで減少してきた中国人旅行者数の回復につながるかどうか注目される。中国国有観光大手「中国旅遊集団」傘下の旅行社は７〜８月、６泊７日で東京、富士山、大阪などを巡るツアーを複数回実施する。費用は２５万円を超えるが、既に参加申し込みを済ませた人たちがいるという。中国政府は昨年