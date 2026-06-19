第108回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕、甲子園）の出場49校を決める地方大会の抽選会が19日に行われ、奈良大会の組み合わせが決まった。今春選抜準優勝の智弁学園は、ノーシードでの出場。初戦は16日の2回戦で香芝と対戦することに決まった。智弁学園と香芝の勝者は、奈良大付と高田商の勝者と3回戦を戦う。奈良大付はプロ注目右腕の新城楓雅（3年）を擁し、高田商は今夏のシード校。この難敵が続く激戦ブロックに、ク