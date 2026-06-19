【FIFAワールドカップ2026】メキシコ代表 1ー0 韓国代表（日本時間6月19日／グアダラハラ・スタジアム）【映像】韓国代表GK、味方と接触→落球する痛恨ミスの瞬間拮抗した試合の均衡を破ったのは、まさかのプレーだった。韓国代表GKキム・スンギュが一度はキャッチしたように見えたボールを、味方選手との接触もあって落球。こぼれ球を押し込まれてしまった。日本時間6月19日、FIFAワールドカップ2026グループA第2節で韓国代表は共