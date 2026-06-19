AKB48の長友彩海が7日、都内で行われた1st写真集『予定外の瞳』(KADOKAWA3,300円／128ページ A4判)の発売記念イベントに登場。イベント前に行われた合同取材で、AKB48としての活動の中での思い出や今後の意気込みなどを語った。AKB48・長友彩海○デビュー10周年記念の初写真集「ファンの方に恩返しができたら」『予定外の瞳』は同グループ16期生の長友の初の写真集で、デビュー10周年を記念して刊行。撮影は2025年の10月末にインド