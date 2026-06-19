立命館大卒業のグラビアアイドル・佐野なぎさが19日、自身のインスタグラムを更新。バンジージャンプに挑戦したことを報告した。 【写真】ベルト装着しただけでむにっと次元が違うボリューミー 舞台は茨城県にある竜神バンジー。常陸太田市の全長375メートルの竜神大吊橋からの100メートル級の降下が味わえる。佐野は週刊誌の公約で挑んだことを報告。「マジでみんな飛んでみて欲しい