６人組ボーカルグループ「ＬｉｔｔｌｅＧｌｅｅＭｏｎｓｔｅｒ」が１９日、東京・新宿歌舞伎町シネシティ広場でフリーライブを行った。自身最大規模のフリーライブ。夕方から夜に移ろう新宿の屋外でのステージで、通行人もいるなかでのパフォーマンスにｍｉｙｏｕは「いつもよりソワソワする…」と緊張した面持ち。この日は体調不良のため欠席したＭＡＹＵ、結海を除く４人でのパフォーマンスとなったが、「６人で気持ちを