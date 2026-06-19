◆パ・リーグ日本ハム４―３ソフトバンク（１９日・エスコンフィールド）ソフトバンクは逆転負けで日本ハム戦の開幕からの連勝が８で止まった。１点ビハインドの４回に石塚綜一郎の２点適時打で逆転したが、その裏に２点を奪われて再逆転を許した。小久保監督は「２点取って逆転した後のイニングで。万波のあの打席、あそこじゃないですか。海野も含めて」と、４回２死一、二塁で万波中正に１ボール２ストライクから甘いスト