ＴＢＳの浦野芽良（かいら）アナウンサーの阿蘇での姿が反響を呼んでいる。浦野アナは１９日までにインスタグラムを更新し、「阿蘇山は天気のいい日に行きましょう」とつづり、動画をアップ。前方が見えないほどの霧がかかった状態でバンダナを巻いた浦野アナが霧に向かってダッシュして戻ってくるまでの姿を公開した。この投稿には「ナイスダッシュかわゆいね〜」「赤ずきんちゃんみたい」「霧に消えるかいらちゃんー」「