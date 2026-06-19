俳優の芳根京子さん（29）が、今年の24時間テレビのチャリティーパートナーに就任し、意気込みを語りました。芳根さんは、「私だからできることっていうものを探して、見つけていきたいなって思ってます」と意気込みを語りました。24時間テレビ、今年のテーマは『わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜』。今回、芳根さんは小児がんと闘う小学3年生の女の子と一緒に、アートパフォーマンスに挑戦します。アートパフォーマンスに