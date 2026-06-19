◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 9-2 広島(19日、神宮球場)途中交代となったヤクルト・内山壮真選手の状態について、池山隆寛監督が明かしました。「1番・セカンド」でスタメン出場した内山選手は、4回にタイムリーを記録。この回、打線は一挙5得点と試合の流れをつかみました。しかし内山選手は5回の守備で肩を痛めたそぶり。二遊間を抜けそうな打球に飛びつき、3アウト目を奪うも倒れ込み、6回の守備から交代が送られました。内山