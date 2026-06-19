バレーボール日本代表・高橋藍が１９日、インスタグラムを更新。「オフにＤＩＯＲ行ってきました！」と、私服姿のオフショットを投稿して反響を集めた。藍は黒のＴシャツにジーンズ、サンダルのラフな姿。首元にはネックレスもキラリと輝きを放った。店内のソファに座ってリラックスした表情を浮かべ「いつ行っても素敵な空間でした。新しいデザイン可愛かった！」とつづった。フォロワーからは「これは…写真集ですかね」「