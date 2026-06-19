アニメ制作会社・MAPPAは19日、設立15周年を記念した展覧会『MAPPA EXPO 15th Anniversary』を、9月16日よりYURAKUCHO MUSEUM（東京・有楽町）で開催することを発表した。【画像】センス抜群な絵柄！『進撃の巨人』『呪術廻戦』など入場特典のポストカード『MAPPA EXPO 15th Anniversary』は、9月16日〜12月7日までの約80日間にわたって開催。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』、『進撃の巨人』The Final Season、『呪術廻戦』