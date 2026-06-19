今年12月にはオンラインイベント『ツクヨミ感謝祭』も開催へきのう18日に劇場公開を終えたNetflixオリジナルアニメ映画『超かぐや姫！』が、9月18日より特別フォーマットと通常版で復活上映されることが発表された。あわせて、特別フォーマット版特報が解禁された。【動画】「そんならかぐや！もう一回！」復活する『超かぐや姫！』特報2月20日より1週間限定で劇場上映を開始して以来、上映期間の延長、上映館の拡大を続けた本