「ロッテ８−５楽天」（１９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）吉井新監督を迎えての初戦は逆転負け。４連敗で借金は今季ワーストを更新する１８となった。継投が裏目に出た。同点で迎えた六回、２番手・鈴木翔にスイッチ。２死から四球、安打、四球で満塁のピンチを招くと、吉井監督は柴田にスイッチした。自らマウンドに渡り、ボールを手渡して鼓舞。だが、愛斗に決勝満塁本塁打を浴びた。カウント２−２からのフォークが暴投