Little Glee Monsterが、東京・新宿歌舞伎町シネシティ広場にて自身最大規模のフリーライブを開催し、約3000人を動員した。体調不良で欠席のMAYU、結海を除いた4人でステージに立ちながらも、圧巻の歌声でファンだけでなく新宿を行き交う人々を魅了した。【写真】新宿のど真ん中でフリーライブを行ったリトグリmiyouは「フリーライブにお越しの皆さん元気ですか〜！そわそわドキドキしていますけど、フリーライブなんで少し間