俳優の山本耕史（49）が19日に放送されたフジテレビ「かまいたちの瞬間回答!〜60秒でお悩み解決〜」（後9・00）に出演。納豆にまつわるライフハックを披露した。MCの「かまいたち」濱家隆一から「山本さん、料理に関する瞬間回答があるとうかがってますが…」と話題を振られた山本。「納豆って人それぞれいろんな開け方がある」と切り出して「最後ここにたどり着いた」と山本流の納豆のフィルムの取り方について語りだした。