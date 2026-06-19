女性ボーカルグループのLittle Glee Monsterが19日、東京・新宿歌舞伎町シネティ広場でフリーライブを開催した。体調不良で欠席したMAYUと結海をのぞく、かれん、ミカ、アサヒ、miyouの4人体制でステージに立ち、日曜劇場「GIFT」の主題歌「一輪」や、Jリーグ特別応援ソング「For Decades」など全6曲を披露した。“華金”の夜、大勢の人が行き交う新宿のど真ん中で「リトグリ」の音楽を届けた。「新宿の皆さん楽しんでいけますか〜