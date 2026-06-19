2027年に放送されるTVアニメ『恋せよまやかし天使ども』のアニメーション制作をMAPPAが担当することが決定。あわせてティザービジュアルとティザーPVが公開された。 参考：MAPPA副社長・長谷川博哉に聞く、アニメ制作の最前線“若手にもチャンスが多い会社” 本作は、講談社『月刊デザート』で2023年から連載されている卯月ココの漫画をアニメ化するもの。原作コミックスは1～7巻まで刊行さ