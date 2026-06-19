電子コミックサービス「LINEマンガ」初となるプリペイドカードが、2026年6月23日から全国のローソン約14,600店舗（一部店舗を除く）で販売が開始される。運営元のLINE Digital Frontierと、ギフトカードおよびプリペイド決済を手がけるブラックホークネットワークジャパンが共同で展開する。 【画像】カードデザインは人気作3種！ プリペイドカードは1,000円（1,040マンガ