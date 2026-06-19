◇パ・リーグソフトバンク4―3日本ハム（2026年6月19日エスコンF）ソフトバンク先発の大津亮介投手（27）は2発を浴びるなど7回4失点。ハーラートップの7勝で並んでいた日本ハム・伊藤大海との投げ合いにも敗れ、2敗目を喫した。「打たれたボールが高いボールが多かった。そこが悔しい」初回、先頭の水谷に先制ソロを浴びる。逆転してもらった直後の4回2死一、二塁では万波を追い込んだものの、内角への直球が甘くなり