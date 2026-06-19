◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）巨人がリーグ戦再開初戦を黒星スタート。阪神とヤクルトが勝利を収めたことで３位に転落した。ダルベックは来日初の４番以外となる３番で出場。３、５回に安打を放ち、マルチ安打を記録した。しかし７回無死一塁。自身の打席の５球目に一塁走者・松本がスタートを切り、捕手の送球は大きくそれた。しかしこの球で空振り三振となったダルベックの守備妨害で走者の松