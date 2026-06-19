「ＤｅＮＡ３−１１阪神」（１９日、横浜スタジアム）阪神はレギュラーシーズン再開初戦で投打ががっちりかみ合い快勝。巨人が敗れたため、首位に浮上した。初回に佐藤輝の先制適時打や坂本の今季１号２ランなど打者８人の猛攻で５点を奪取。藤川監督は主導権を握った攻撃について「（ＤｅＮＡ先発の）石田投手もすごくいい投手なので。いい攻撃が全体として立ち上がり仕掛けられたかなと思いますね」と話した。先発・村上