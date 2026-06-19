◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―１１阪神（１９日・横浜）阪神がリーグ戦再開の一戦で２試合連続となる２ケタ得点を挙げ、１０日ぶりの首位に返り咲いた。最強クリーンアップが爆発し、３番・森下がリーグ単独トップの１６号２ラン、４番・佐藤は先制＆中押し、５番・大山は２打席連発含む３安打４打点。藤川監督は試合後、納得の表情を浮かべた。「いい勢いを、甲子園最終のゲーム（楽天戦で１０得点快勝）をいい形で持っ