日本学生野球協会は１９日、審査室会議を開き、高校１７件の処分を決めた。箕島（和歌山）は部内でいじめがあり、５月１０日から２か月間の対外試合禁止となった。日章学園（宮崎）の監督は、部員に対する体罰や暴言があったとして、２年の謹慎。延岡学園（宮崎）の監督は体罰などで９か月の謹慎、駒大苫小牧（北海道）の副部長も体罰などで９か月の謹慎となった。