「ロッテ８−５楽天」（１９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが２連勝で４月３日以来の貯金１とした。同点で迎えた六回、２死満塁から愛斗が代わったばかりの柴田から左越え満塁本塁打を放ち試合を決めた。愛斗の本塁打は西武時代の２３年９月１６日・ロッテ戦（ベルーナ）以来３年ぶり。満塁本塁打はプロ入り初。ロッテに移籍して初本塁打が劇的な一発となった。「打ったのは真っ直ぐです。みんなで繋いだチャンスで