◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト９―２広島（１９日・神宮）広島は、自滅で勝利を手放した。４回にミスが絡んで大量５点を奪われた。無死一、三塁から前進守備で打球を処理した遊撃・小園の本塁送球がそれる形（記録は野選）で先制を許し、直後は三塁・坂倉の一塁悪送球（記録は内野安打と失策）で２点目を献上。直前の攻撃では、名原が内野安打でチーム初安打をマークした直後に一塁けん制死。攻撃でリズムをつくれず、そのまま