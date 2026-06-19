◇パ・リーグロッテ８―５楽天（2026年6月19日ZOZOマリン）試合を締めた益田直也投手（36）を称え、習志野高校吹奏楽部が「マスダ・コール」を贈った。4点差の9回、右翼席の大きな拍手に迎えられて登板した益田は、2死から佐藤にソロ本塁打を浴びたが、最後は先制2ランを放っていたマッカスカーを右飛に仕留めた。プロ15年目の益田は今季17試合目の登板。この日はセーブシチュエーションではなかったが、通算セーブ数