【FIFAワールドカップ2026】メキシコ代表 1ー0 韓国代表（日本時間6月19日／グアダラハラ・スタジアム）【映像】メキシコGK、衝撃の“ビッグセーブ”炸裂の瞬間メキシコ代表のGKラウル・ランヘルが、韓国代表を絶望させる圧巻のビッグセーブを披露した。同点弾かと思われた決定機を防いだ守護神のプレーに、スタジアムが騒然となった。共催国メキシコは日本時間6月19日、FIFAワールドカップ2026のグループA第2節で韓国代表と対戦。